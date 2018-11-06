Ali Koç, 2019'da Takımın Başına Abdullah Avcı'yı Getirmeyi Planlıyor
Fenerbahçe, ocak ayına kadarki performansı geçer not alırsa Erwin Koeman ile sezonu tamamlayacak. Gelecek yıl içinse, Başakşehir'le zirveyi zorlayan Abdullah Avcı ile masaya oturulacak.
Fenerbahçe'de teknik direktör konusu bir süreliğine rafa kaldırıldı. Sarı-lacivertli yönetim, Koeman'ın derbi performansından hayli memnun kaldı.
Cocu'nun yardımcısı olarak göreve başlayan Hollandalı çalıştırıcı, hem takımı iyi yönetmesi hem de yaşanan olaylarda soğukkanlı kalması ile Başkan Ali Koç ve yönetimin takdirini kazandı. Koeman, Anderlecht ve Alanya maçlarından iyi sonuçlar alırsa, bu sezon Hollandalı ile tamamlanacak.
2014'TEN BU YANA BAŞAKŞEHİR'DE
Başkan Ali Koç'un gelecek sezon için kafasındaki projenin ise Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı' olduğu belirtildi.
Koç'un bu nedenle Cocu sonrası yeni bir teknik direktörle anlaşmak yerine yola Koeman'la devam ettiği, gelecek sezon takımı Avcı ve ekibine teslim etmeyi planladığı öğrenildi. Avcı, Milli Takım macerasının hemen ardından 2014'te Başakşehir'in başına geçmişti. Şu an lider olan Avcı'nın takımı geçen sezonu 3. tamamlamış, 2016-17'yi ikinci, 2015-16 ve 2014-15'i ise 4. sırada bitirmişti.
-
Vizyonsuz hoca FB bir şey kazandırmaz . Cocunun yanlış olduğunu bu siteden çok yazdım duyan olmadı. FB yi iyi bir yabancı hocaya teslim edilmeli ve sabır edilmeli. Yerli hoca FB ufkunu açmaz. . . Commiliden FB ye fayda gelmezErwin Koeman Cocuden daha kariyerli hoca olduğunu burdan yazmıştım.Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
Abdullah avcı 1.devre takıma süper yükleme yapar... 2.devre takım çaptan düşer... kaç sezondur böyle fb tek tercihi ersun yenal....Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Beslemespor İu fenere iki numara küçük gelir. .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
-
BAŞAKŞEHİRDEKİ KADROYU ABDULLAH AVCI DEĞİL HANGİ HOCAYA VERİRSEN VER BAŞARILI OLUR. BAŞARI TAKIM RUHUNDA ANTRENÖRDE DEĞİL BU TAKIMIN HARİCİNDE BU RUH MALASEF HİÇ KİMSEDE YOKTUR. YOKSA MİLLİ TAKIMDA DA GÖRDÜK ABDULLAH AVCI EFENDİYİ O SEÇME İMKANI VARKEN YAPTIĞI KADROYLACevap Yaz 3 3 Yayından Kaldır
-
Gercek Galatasaraylisa size gelmez. Ama basaksehir ve kasimpasa gibi takimlar bosu bosuna birinci ligde varlar. Taraftarlari bile yok. Basakzehir avrupada hep basarirsiz oluyor. Turkiye puanini hic umursamiyorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır