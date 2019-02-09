CHP İstanbul Maltepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali Kılıç Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP İstanbul Maltepe Belediye Başkan adayını belirledi. İstanbul Maltepe İlçesi Belediye Başkan adayı Ali Kılıç kimdir?

ALİ KILIÇ KİMDİR?

Başkan adayı Kılıç, 1964 yılında Tunceli'nin Pülümür İlçesinde dünyaya geldi. 1980'de yurtdışına çıktı ve Almanya'da bir yandan eğitimini tamamladı, bir yandan da gazetecilik yapmaya başladı. Uzun süre Milliyet Gazetesi Münih Temsilciği yaptı. Romanya, Afganistan ve Yugoslavya'daki savaşları yakından takip etti.

Ali Kılıç

YURT DIŞI ÖRGÜTLENME KOORDİNATÖRLÜĞÜ YAPIYOR

Alı Kılıç, 30 yaşında Avrupa Alevi Birlikleri Federasyonu'nda Genel Başkanlık görevini yerine getirdi. Daha sonra Türk–Alman Dostluk Federasyonu Kurucu Genel Başkanı olarak çalıştı. Deniz Feneri davasının Almanya'daki yakın takipçisi oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde 1. Bölge Milletvekili Adayı, Parti Meclisi Üyesi, Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Danışmanlığı görevlerini yürüttü ve halen Yurtdışı Örgütlenme Koordinatörlüğü görevini sürdürüyor.