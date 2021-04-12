Ali Kayası turizme kazandırılıyor
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Ali Kayası turizme kazandırılıyor

İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - Haberler | Güncel

Ali Kayası turizme kazandırılıyor Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: "Kahramanmaraş'a çok yakışacak" Kahramanmaraş'taki tarihi Ali Kayası ve çevresi kent turizmine kazandırılacak.

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Ali Kayası turizme kazandırılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Güngör: "Kahramanmaraş'a çok yakışacak"

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'taki tarihi Ali Kayası ve çevresi kent turizmine kazandırılacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, turizm yatırımları kapsamında Ali Kayasında hayata geçirilecek yatırım öncesi alanda incelemelerde bulundu. Başkan Güngör, "Kahramanmaraş'ımız, Ali Kayası, İçmeler'i, Ilıca'sı, Yedikuyular'ı, Yeşilgöz'ü ve daha nice bölgesiyle ciddi bir turizm potansiyeli taşıyor. Bu potansiyel doğru değerlendirildiği takdirde kalkınmanın pozitif seyri açısından kilit bir rol oynuyor. İnşallah, 2021 yatırımlarımız ve uzun vadeli eylem planlarımız ile bu bölgelerimizin bacasız sanayiden aldığı pazar payını artıracak projeleri hayata geçireceğiz. Ali Kayası'nda da hem baraj üzerinden hem de karayoluyla ulaşılabilecek bir seyir terası ve mesire alanını da buraya kazandırmış olacağız. Hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Ali Kayası için hazırlanan proje ile bölgenin cazibesinin artırılması hedefleniyor. İlk olarak bölgeye rahat ulaşım sağlayacak karayolu ve bu çalışmalarla birlikte cam seyir terası, asma köprü, yüzer iskele, kafeterya ile yürüyüş ve dinlenme alanlarının bölgeye kazandırılması planlanıyor.

Ali Kayası turizme kazandırılıyor
Ali Kayası turizme kazandırılıyor
Ali Kayası turizme kazandırılıyor
Ali Kayası turizme kazandırılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY

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