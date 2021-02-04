Ali İhsan Yavuz'dan Ekrem Yüce'ye ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.

Belediye binasında bir araya gelen Yavuz ve Yüce fikir alışverişinde bulundu.

Burada konuşan Yavuz, Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım ve çalışmalarını yakından takip ettiğini söyledi.

Yavuz, Sakarya'yı daha aydınlık yarınlara hazırlamak için gece gündüz çalışan Yüce'yi tebrik ettiğini belirtti.

Ziyaretten memnun kaldığını belirten Yüce, "Hizmete aldığımız yeni yatırımların yanı sıra eğitimden ulaşıma, çevreden kentsel tasarım ve cadde dönüşümlerine, tarımdan spora, altyapı çalışmalarından enerji hamlelerine kadar pek çok çalışmayı da şehrimizin farklı bölgelerinde hayata geçiriyoruz. Genel başkan yardımcımız, milletvekillerimiz, il başkanımız ve tüm paydaşlarımızla Sakarya için hareket ediyor, şehrimizi geleceğe hazırlıyoruz." diye konuştu.

Yüce, tamamen el işçiliğiyle dokunan ve 3 bin yıllık geçmişe sahip Sındırgı halısını da Sakarya'nın kültürel geleceğine kazandırdıklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı