Ali İhsan Sofuoğlu'nun Kardeş Acısı

Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Sofuoğlu'nun 58 yaşındaki kardeşi Zeki Sofuoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'de yaşayan Zeki Sofuoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Gaziantep'e getirildi. Sofuoğlu için Asri Mezarlık'taki Bahaeddin Nakıboğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Ali İhsan Sofuoğlu'nu yakınları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Törene, DSP Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adayı Celal Doğan, Özel Gaziantep Anka Hastanesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Dr. Cengiz Bayram, Anka Hastanesi Finans ve Koordinasyon Sorumlusu Yaşar Ağdağ, çok sayıda siyasi, iş adamı ve vatandaş katıldı.

Zeki Sofuoğlu, Bahaeddin Nakıboğlu Camii'de ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta bulunan aile mezarlığına defnedildi.

Sofuoğlu ailesi, taziyeleri Güvenevler Mahallesinde bulunan 140 nolu taziye evinde kabul ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA