Ali İhsan Kabakcı, TOHM birimleri ile toplantı yaptı
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Ali İhsan Kabakcı, TOHM birimleri ile toplantı yaptı

Ali İhsan Kabakcı, TOHM birimleri ile toplantı yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) biriminde görev yapan personel ve antrenörlerle toplantı düzenledi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Türkiye Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi (TOHM) biriminde görev yapan personel ve antrenörlerle toplantı düzenledi.

İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Spor Şube Müdürü Yakup Deliktaş, Sporcu Eğitim Merkezi Müdürü Ali Kılıç, TOHM'da görev yapan personeller ve antrenörler katıldı. Toplantıda TOHM'da görev yapan personel ve antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi alan İl Müdürü Kabakcı yapılan çalışmaları değerlendirdi. - KAYSERİ

Ali İhsan Kabakcı, TOHM birimleri ile toplantı yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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