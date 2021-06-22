Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi

Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri ve Birim Amirleri ile toplantı gerçekleştirerek pandemi süreci sonrası yasakların kalkması ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri ve Birim Amirleri ile toplantı gerçekleştirerek pandemi süreci sonrası yasakların kalkması ile yapılacak çalışmaları değerlendirdi.

İl Müdürlüğü Sporcu Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen toplantıda yasakların kalkması ile birlikte faaliyete başlayacak olan Yaz Spor Okulları, Salonların açılması ve birçok konuda değerlendirilmelerde bulunuldu.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Kabakcı, "Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan 1 Temmuz sonrası yasakların kalkması ve açılma kararları ile birlikte bizde heyecan ve coşkuyla çalışmalarımızı hızlandıracağız. Pandemi sürecinde yenileme çalışmaları olan salonlarımızın çoğunu sporcularımız ve vatandaşlarımızın kullanımı için hazır hale getirdik. Birim Amirlerimiz, Sportif Eğitim Uzmanlarımız, Antrenörlerimiz ve Gençlik Liderlerimiz ile sporcularımızı ve gençlerimizi Yaz Spor Okulları kapsamında tesislerimize bekliyoruz" dedi. - KAYSERİ

Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Seda Sayan Selçuk Tekay Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Mert Müldür Hakan Çalhanoğlu Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ali İhsan Kabakcı müdürlerle bir araya geldi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.06.2021 15:44:02. #1.13#

title