Ali İhsan Kabakcı, kampçıları Hatay'a uğurladı
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Ali İhsan Kabakcı, kampçıları Hatay'a uğurladı

Ali İhsan Kabakcı, kampçıları Hatay'a uğurladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Gençlik ve Spor Bakanlığı 7. Dönem Deniz Kampı kapsamında Kayseri'den 14-15 yaş grubu 40 genci Hatay Arsuz'a kampa uğurladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı Gençlik ve Spor Bakanlığı 7. Dönem Deniz Kampı kapsamında Kayseri'den 14-15 yaş grubu 40 genci Hatay Arsuz'a kampa uğurladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençlerin serbest zamanlarını çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle değerlendirmelerini sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak üzere Gençlik Kampları düzenleniyor. Kayseri'de de 14-15 yaş grubu 40 genç, 9-14 tarihleri arasında Hatay Arsuz'da Deniz Kampı yapacak. Gençleri, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünden Hatay'a kampa uğurlayan İl Müdürü Kabakcı; "Gençlik ve Spor Bakanlığımızın siz gençlerimize sunduğu bu Deniz Kampı ile birlikte mutlu olacağınız, eğleneceğiniz, kaynaşacağınız kampın size katacağı çok güzel değerler var. Sizleri çok güzel bir tatil bekliyor. İnşallah kazasız belasız sağlık sıhhat ve afiyetle gider gelirsiniz. Kamp sonrasında da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, Gençlik Merkezlerimizin tüm faaliyetlerinde sizleri bekliyoruz. Yolunuz açık olsun" dedi. - KAYSERİ

Ali İhsan Kabakcı, kampçıları Hatay'a uğurladı
Ali İhsan Kabakcı, kampçıları Hatay'a uğurladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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