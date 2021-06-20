Ali İhsan Kabakcı: "Heyecanla bekliyoruz"
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Ali İhsan Kabakcı: "Heyecanla bekliyoruz"

Ali İhsan Kabakcı: 'Heyecanla bekliyoruz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğünde görev yapan antrenörlerle toplantı yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, İl Müdürlüğünde görev yapan antrenörlerle toplantı yaptı.

Pandemi sürecinin, aşılanma oranın artması ve vaka sayılarının düşmesi ile birlikte kısa süre içerisinde biteceğinin tahmin edilmesiyle birlikte başlaması planlanan GSB Spor Okulları çalışmaları hız kazandı. Kadir Has Kongre ve Spor Merkezi toplantı salonunda yapılan toplantıya Okul Sporları ve Özel Tesisler Şube Müdürü Ahmet Metin, Spor Hizmetleri Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve İl Müdürlüğünde görev yapan antrenörler katıldı.

Toplantıda açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Yaklaşık 1.5 yıldır çalışmalarımıza pandemiden dolayı yer yer ara verdik, yer yer tesislerimiz alınan kararlar doğrultusunda kapandı. Ancak pandemi sürecinin, aşılanma oranın artması ve vaka sayılarının düşmesi ile birlikte kısa süre içerisinde biteceğini tahmin ediyoruz. Yakın zaman dilimi içerisinde tesislerimizde çocuklarımızın cıvıltısı, gençlerimizin azimli çalışmalarını görecek olmamız bizleri heyecanlandırıyor. Tesislerimizin açılmasıyla birlikte sporun tabana yayılması, sağlıklı nesiller yetiştirmek adına yapılan Gsb Spor Okulları başlayacak. Bu yüzden siz antrenörlerimize büyük işler düşüyor. Gsb Spor Okullarıyla bir çocuğumuzu spora kazandırmak bizler için büyük kazanç olduğunu düşünüyoruz. Tabi bizler sadece çocuklarımız ve gençler için değil tüm vatandaşlarımız için çalışıyoruz. Pandemi sürecinden dolayı sürekli evlerde kalan vatandaşlarımız, sporla hareketli bir yaşam tarzı oluşturarak obezite ile mücadele edebilirler. Bizlerde bu noktada elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi. - KAYSERİ

Ali İhsan Kabakcı: 'Heyecanla bekliyoruz'
Ali İhsan Kabakcı: 'Heyecanla bekliyoruz'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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