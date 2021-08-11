Ali İhsan Kabakcı, Bünyan GSB Spor Okullarını ziyaret etti

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bünyan'da GSB Spor Okulları kapsamında çalışmalarına devam eden voleybol, badminton ve basketbol kurslarını ziyaret ederek antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Bünyan'da GSB Spor Okulları kapsamında çalışmalarına devam eden voleybol, badminton ve basketbol kurslarını ziyaret ederek antrenörlerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette sporcu ve veliler ile bir araya gelerek sohbet eden İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı; Bünyan'da velilerin spora olan ilgi ve duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti. Bünyan Spor Salonunda da incelemelerde bulunan İl Müdürü Kabakcı, salon etrafında yapılan asfalt çalışmalarından dolayı Bünyan Belediye başkanı Özkan Altun'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı