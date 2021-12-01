Ali Hortaçsu kimdir? Prof. Dr. Ali Hortaçsu biyografisi
Haberler.com / Osman Demir - Haberler | Yaşam
Koç Üniversitesinin başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirerek, bilime hizmet etmek amacıyla başlattığı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl Prof. Dr. Ali Hortaçsu'nun oldu.
Koç Üniversitesinin başarılı ve öncü bilim insanlarını ödüllendirerek, bilime hizmet etmek amacıyla başlattığı Koç Üniversitesi Rahmi M. Koç Bilim Madalyası, bu yıl Prof. Dr. Ali Hortaçsu'nun oldu.
ALİ HORTAÇSU KİMDİR?
Ali Hortaçsu, Chicago Üniversitesi'nde ekonomi profesörüdür. American Academy of Arts and Sciences üyesi ve Econometric Society üyesidir. Piyasaların işleyişinde uzmandı
Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Haberi Kaydet