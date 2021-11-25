Ali Hamza, 3 aydır kalp cihazına bağlı nakil bekliyor

ANKARA (DHA) - ANKARA'da, oyun oynarken kalbi duran ve 25 dakikalık kalp masajı ile hayata yeniden döndürülen Ali Hamza Kaymakçı (4,5), hastanede 3 aydır kalp pompasına bağlı olarak, kalp nakli bekliyor. Anne Sultan Kaymakçı, nakil olmazsa oğlunun hayatını kaybedeceğini belirterek, "3 aydır kalp pompasına bağlı yaşıyor; ama umutlar tükeniyor. Bir an evvel oğlumun kalp nakli olması gerekiyor" dedi.

Ankara'da yaşayan Sultan-İsmail Kaymakçı çiftinin doğuştan kalp büyümesi olan oğulları Ali Hamza'ya 1,5 yıl önce kalp nakli yapılması kararlaştırıldı ancak uygun kalp bulunamadı. 3 ay önce evde oyun oynadığı sırada kalbi duran Ali Hamza, ailesi tarafından evlerinin yanındaki hastaneye kaldırıldı. Acil serviste 25 dakika kalp masajı yapılarak hayata yeniden döndürülen Ali Hamza, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'ne sevk edildi. Ali Hamza, yoğun bakımda tedaviye alınarak kalp pompası cihazına bağlandı. Ali Hamza, 3 aydır kalp pompasına bağlı yaşayarak, kalp nakli bekliyor.

Biz de Ali Hamza için umutla bekliyoruz" dedi.