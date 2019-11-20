Ali Hamaney: Ülkedeki gösteriler halk tarafından yapılmadı, düşmanı püskürttük
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Ali Hamaney: Ülkedeki gösteriler halk tarafından yapılmadı, düşmanı püskürttük

İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük." dedi.

20.11.2019 00:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:04
Ali Hamaney: Ülkedeki gösteriler halk tarafından yapılmadı, düşmanı püskürttük

lideri Ali Hamaney, ülkedeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük." dedi.


Başkent 'da iş adamlarıyla bir araya gelen Hamaney, benzin zammı nedeniyle cuma gününden bu yana devam eden olaylarla ilgili konuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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