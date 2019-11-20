Ali Hamaney: Ülkedeki gösteriler halk tarafından yapılmadı, düşmanı püskürttük

20.11.2019 00:34 | Son Güncelleme: 20.11.2019 01:04

İran lideri Ali Hamaney, ülkedeki gösterilerin halk tarafından yapılmadığını ve bunun bir güvenlik meselesi olduğunu söyleyerek, "Son günlerdeki güvenlik olaylarında askeri ve siyasi açıdan düşmanı püskürttük." dedi.



Başkent Tahran'da iş adamlarıyla bir araya gelen Hamaney, benzin zammı nedeniyle cuma gününden bu yana devam eden olaylarla ilgili konuştu. Euronews.com'da Görüntüle