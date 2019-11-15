Ali Hamaney: İran, Yahudi halkının imhası çağrısında bulunmuyor
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Ali Hamaney: İran, Yahudi halkının imhası çağrısında bulunmuyor

İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Musevi halkının imhasını çağrısında bulunmadığını, bütün dinlerden insanların bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istediği söyledi.

15.11.2019 14:31 | Son Güncelleme: 15.11.2019 14:31
Ali Hamaney: İran, Yahudi halkının imhası çağrısında bulunmuyor

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkesinin Musevi halkının imhası çağrısında bulunmadığını, bütün dinlerden insanların bu ülkenin geleceğinde söz sahibi olmasını istediğini söyledi.


Hamaney, "İsrail devletinin imhası çağrısında bulunmak, Musevi halkının imhası için çağrıda bulunmak demek değil. "Bizim çağrımız 'Filistin halkı, Müslüman, Hristiyan veya Musevi kendi hükümetlerini seçmeli' anlamına geliyor." dedi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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