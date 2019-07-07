658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin son başpehlivanı Ali Gürbüz, "pehlivan hamamı" geleneğini sürdürdü.

Altın kemeri Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun taktığı Ali Gürbüz, doping testi sonrası er meydanından ailesiyle ayrıldı.

Kendisini bekleyen faytona binen Ali Gürbüz, taraftarlarıyla birlikte gelenek gereği hamama doğru hareket etti.

Bir süre sonra faytondan inen Ali Gürbüz, yoğun kalabalığı selamlayıp, Kırkpınar davulcularının çaldığı Mehter, Genç Osman ve Fetih marşları eşliğinde hamama doğru yürüdü.

Babası Recep Gürbüz'ün de 1988 yılında başpehlivan olduğunda tercih ettiği Mezitbey Hamamı'na gelen Ali Gürbüz'ü sevenleri tezahüratlarla uğurladı.

Kaynak: AA