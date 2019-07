- Ali Gürbüz altın kemeri taktı

658. tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenler ödüllerini aldı

EDİRNE - 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz altın kemeri taktı.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp ve milletvekilleri verdi.

658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:

BAŞPEHLİVAN

1- Ali Gürbüz

2- Orhan Okulu

3- Mehmet Yeşil Yeşil

Hamza Köseoğlu

BAŞALTI

Özkan Yılmaz

Yalçın Üncül

Menderes Saltık

Yıldıray Akın

BÜYÜK ORTA BOY

Ali İhsan Batmaz

Okan Yavaş

Yaşar Şan

Serhat Elvan

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY

Mert Altın

Alparslan Güçlü

Yusuf Kaflı

Yusuf Yıldırım

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY

Osman Kan

Mustafa Kemal Kıyı

Orçun Kumaş

Alihan Kocabıyık

DESTE- 3 (Deste Büyük)

Serdar Yıldırım

Efe Kölebaş

Emirhan Topal

Abdülhamit Ak

DESTE- 2 (Deste Orta)

Emre Ayyıldız

Sefa Yılmaz

Kemal Yılmazlar

Erkan Taş

DESTE- 1 (Deste Küçük)

Ömer Yasir Gökkaya

Yıldıray Pala

Eren Kalkan

Faruk Bafralı

AYAK

Ramazan Yıldız Çilenker

Ozan Kıl

Nevzat Kurugan

Furkan Has

TOZKOPARAN

Muhammet Biçen

Mustafa Şahin

Ali Güleç

Emre Boz

TEŞVİK- 2

Yusuf Kırat

Muhammet Güngörmüş

Melih Türker

Yusufcan Akdaş

TEŞVİK- 1

Ferhat Yiğit

Osman Nuri Çıldan

Sefa Yıldırım

Mehmet Zafer Seçim

MİNİK- 2

Güven Can Türkoğlu

Necip Bülbül

Velihan Ars

Emirhan Giral

MİNİK- 1

Mehmet Arda Tanır

Caner Arslan

Selahattin Can

Arda Kaan Karamıklı

EN İYİ PEŞREV

Gürsel Umut

Talat Atahan Özcan

Serkan Makas

Kaynak: İHA