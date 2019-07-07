658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Başpehlivan Ali Gürbüz altın kemeri taktı. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Başpehlivanı Antalyalı Ali Gürbüz oldu. Kırkpınar alanında düzenlenen törende Başpehlivanlara ödüllerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim birlikte verdi. Başaltı pehlivanlarında dereceye girenlere ödüllerini ise Edirne Valisi Ekrem Canalp ve milletvekilleri verdi. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde dereceye girenler şöyle sıralandı:

BAŞPEHLİVAN 1- Ali Gürbüz 2- Orhan Okulu 3- Mehmet Yeşil Yeşil Hamza Köseoğlu

BAŞALTI Özkan Yılmaz Yalçın Üncül Menderes Saltık Yıldıray Akın

BÜYÜK ORTA BOY Ali İhsan Batmaz Okan Yavaş Yaşar Şan Serhat Elvan

KÜÇÜK ORTA BÜYÜK BOY Mert Altın Alparslan Güçlü Yusuf Kaflı Yusuf Yıldırım

KÜÇÜK ORTA KÜÇÜK BOY Osman Kan Mustafa Kemal Kıyı Orçun Kumaş Alihan Kocabıyık

DESTE- 3 (Deste Büyük) Serdar Yıldırım Efe Kölebaş Emirhan Topal Abdülhamit Ak

DESTE- 2 (Deste Orta) Emre Ayyıldız Sefa Yılmaz Kemal Yılmazlar Erkan Taş

DESTE- 1 (Deste Küçük) Ömer Yasir Gökkaya Yıldıray Pala Eren Kalkan Faruk Bafralı

AYAK Ramazan Yıldız Çilenker Ozan Kıl Nevzat Kurugan Furkan Has

TOZKOPARAN Muhammet Biçen Mustafa Şahin Ali Güleç Emre Boz

TEŞVİK- 2 Yusuf Kırat Muhammet Güngörmüş Melih Türker Yusufcan Akdaş

TEŞVİK- 1 Ferhat Yiğit Osman Nuri Çıldan Sefa Yıldırım Mehmet Zafer Seçim

MİNİK- 2 Güven Can Türkoğlu Necip Bülbül Velihan Ars Emirhan Giral

MİNİK- 1 Mehmet Arda Tanır Caner Arslan Selahattin Can Arda Kaan Karamıklı

EN İYİ PEŞREV Gürsel Umut Talat Atahan Özcan Serkan Makas

(Koray Ustabaşı - Mehmet Şirin Topaloğlu - Bozhan Memiş - Sercan Ülgen - Halil Dağ/İHA)

Kaynak: İHA