Ali Güneş: "Altay maçına odaklanıp bir an önce galibiyet almalıyız"

Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, "Hafta içinde oynayacağımız Altay maçı var. Bir an önce bütün dikkatimizi bu maça verip bir an önce galibiyet almalıyız" dedi. TFF 1. Lig'in 30. haftasında Osmanlıspor, sahasında karşılaştığı Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından Osmanlıspor Teknik Direktörü Ali Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Güneş, kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini ifade ederek, "Geçen hafta Adana Demirspor maçında kazanmaya çok yakın oynadığımız bir maçı kaybettik. Erzurum maçında telafi etmek istedik. Özellikle ilk yarıda yüzde yüze yakın pozisyonları değerlendiremedik. Rahat pozisyonları gole çevirmekte sıkıntı yaşıyoruz. Bu da genç oyuncularımızın deneyimsizliği ve kadrodaki sıkıntı dağılımdan kaynaklanıyor. Erzurum maçı geride kaldı. Yapacak bir şey yok, kaybettik. Tüm camia bunun üzüntüsünü yaşıyoruz. Hafta içinde oynayacağımız Altay maçı var. Bir an önce bütün dikkatimizi bu maça verip bir an önce galibiyet almalıyız" şeklinde konuştu. - ANKARA Kaynak: İHA