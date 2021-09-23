Ali Gücüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Gücüm'ün hayatı ve biyografisi! Ali Gücüm istifa mı etti?

Son dakika gelen haberler e göre, Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm istifa etti. Gücüm yaptığı açıklamada, kişisel sebeplerden dolayı görevi bıraktığını söyledi. Bunun ardından Ali Gücüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Gücüm'ün hayatı ve biyografisi! merak edildi. İşte detaylar...

ALİ GÜCÜM KİMDİR?

Galatasaray'ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Gücüm, İstanbul Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Birebir marka iletişimi, depolama alanlarında faaliyet gösteren uluslararası firmalarda 25 yıldan fazla üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ali Gücüm, Dijital Pazarlama alanında firma sahibi ve yatırımcıdır. Hayatı ve biyografisi hakkında pek bilgi bulunmamaktadır.

ALİ GÜCÜM İSTİFA MI ETTİ?

Galatasaray'da peş peşe gelen kötü sonuçların ardından ilk istifa geldi. Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm, görevden ayrıldığını açıkladı. Gücüm yaptığı açıklamada, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık" dedi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm istifa etti. Gücüm yaptığı açıklamada, kişisel sebeplerden dolayı görevi bıraktığını söyledi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

"HELALLEŞEREK AYRILDIK"

Galatasaray'da konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz" denildi. İstifa eden Ali Gücüm ise, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık. Kısmetse Pazar günü hocamız, teknik ekip ve oyuncularımızla da sarılarak ayrılacağız. Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız" açıklamasını yaptı.

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