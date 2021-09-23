Ali Gücüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Gücüm'ün hayatı ve biyografisi! Ali Gücüm istifa mı etti? - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Gücüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Gücüm'ün hayatı ve biyografisi! Ali Gücüm istifa mı etti?

Haberler.com - Haberler | Gündem
Ali Gücüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Gücüm'ün hayatı ve biyografisi! Ali Gücüm istifa mı etti?

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Ali Gücüm yer alıyor. Peki, Ali Gücüm kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Gücüm'ün hayatı ve biyografisi sizlerle...

Son dakika gelen haberler e göre, Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm istifa etti. Gücüm yaptığı açıklamada, kişisel sebeplerden dolayı görevi bıraktığını söyledi. Bunun ardından Ali Gücüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Gücüm'ün hayatı ve biyografisi! merak edildi. İşte detaylar...

Galatasaray'ın resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre Ali Gücüm, İstanbul Üniversitesi İngilizce Ekonomi bölümünden mezun olmuştur. Birebir marka iletişimi, depolama alanlarında faaliyet gösteren uluslararası firmalarda 25 yıldan fazla üst düzey yöneticilik yapmıştır. Ali Gücüm, Dijital Pazarlama alanında firma sahibi ve yatırımcıdır. Hayatı ve biyografisi hakkında pek bilgi bulunmamaktadır.

Galatasaray'da peş peşe gelen kötü sonuçların ardından ilk istifa geldi. Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm, görevden ayrıldığını açıkladı. Gücüm yaptığı açıklamada, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık" dedi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Gücüm istifa etti. Gücüm yaptığı açıklamada, kişisel sebeplerden dolayı görevi bıraktığını söyledi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Galatasaray'da konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ali Gücüm 23.09.2021 tarihli yönetim kurulu toplantısında, yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiştir. Kendisine hizmetleri nedeniyle teşekkür ederiz" denildi. İstifa eden Ali Gücüm ise, "Kesinlikle herhangi bir tartışma söz konusu değildir. Sportif AŞ'deki arkadaşlarım ve başkanımızla sarılarak ve helalleşerek ayrıldık. Kısmetse Pazar günü hocamız, teknik ekip ve oyuncularımızla da sarılarak ayrılacağız. Ayrılık kararım tamamen kişisel nedenlerledir. Lütfen kimsenin kişiler üzerinden Galatasaray'ımıza zarar vermesine izin vermeyelim. İnşallah bu yıl şampiyonluğumuzu hep birlikte o muhteşem taraftarımızla kutlayacağız" açıklamasını yaptı.

Haberler.com - Gündem
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Gülşen Gülben Ergen Amelia Hamlin İbrahim Tatlıses
Spor Balotelli Fatih Terim Bülent Uygun Lionel Messi Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Ali Gücüm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Ali Gücüm'ün hayatı ve biyografisi! Ali Gücüm istifa mı etti? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 22:32:52. #1.11#