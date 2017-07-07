Ali Fuat Eker Karareis ve Salman Barajlarını Denetledi

Çalışmaları denetleyip, projeler hakkında detaylı bilgi alan Eker, barajlar bittiğinde turistik ilçenin içme suyu sorununun da büyük ölçüde biteceğini söyledi.

Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden biri olan turistik Karaburun Yarımadası'nın içme suyu problemini büyük ölçüde bitirecek Karareis ve Salman Barajları'ndaki çalışmalar hızla devam ediyor.

İki projeyi ziyaret edip, inşaat hakkında bilgi alan DSİ 2. Bölge Müdürü Ali Fuat Eker'in ilk durağı "Karareis Barajı Şantiyesi"oldu. Çeşme Yarımadası'na her yıl 2.84 milyon m3 içme suyu sağlayacak proje hakkında kısa bir brifing alan Eker baraj inşaatını gezdi.

Daha sonra Salman Köyü'nün 1 kilometre güneyindeki Sudeğirmeni Deresi üzerine inşa edilen Salman Barajı'na geçen geçen DSİ 2. Bölge Müdürü; baraj gövdesini inceledi. Uzmanlardan proje hakkında bilgi alan Ali Fuat Eker"Karareis Barajı Çeşme'ye Salman Barajı ise Karaburun'a içme ve kullanma suyu temin edecek. Projeler tamamlandığında her yıl daha çok yerli ve yabancı turist çeken yarımada içme suyu açısından büyük ölçüde rahatlayacak. Amacımız iki barajı da biran önce bitirip bölge halkının hizmetine sunamak" diye konuştu.

Turizm cenneti yarımadanın içme suyu sıkıntısı bitecek

10 milyon m3 su depolama hacmine sahip olan Karareis Barajı'dan Balıklıova, Ildır, Ilıca ve Çeşme'nin yakın mahallelerine her yıl 2.84 milyon m3 içme ve kullanma su verilmesi planlanıyor. 35 milyon liraya mal olması beklenen barajın 2017 sonunda tamamlanması hedefleniyor.

Karaburun'a her yıl 900 bin m3 içme ve kullanma suyu sağlayacak Salman Barajı'ndan ise aynı zamanda zirai sulamada da faydalanılacak. 1700 dekar araziyi de modern sulama ile buluşturacak olan Salman Barajı da 2017 yılı içerisinde bitirilecek.