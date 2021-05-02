Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı

Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Doğu ve Batıyaka'yı birbirine bağlayan Ali Fuat Başgil Köprüsü gerçekleştirilen çalışma nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde Doğu ve Batıyaka'yı birbirine bağlayan Ali Fuat Başgil Köprüsü gerçekleştirilen çalışma nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

Çarşamba ilçesinin trafik akışı yönünden önemli bir yere sahip Ali Fuat Başgil Köprüsü'nde ulaşım çift yönlü olarak bir süreliğine kapatıldı. 17 günlük 'Tam Kapanma' döneminde hizmetlerine ara vermeyen Çarşamba Belediyesi ekipleri, yayaların köprü güzergahından kolaylıkla yürüyebileceği bir alan kazandırmak amacıyla çalışmalara başladı.

İlçenin her iki yakasını bağlayan Ali Fuat Başgil Köprüsü'nün altından yaya yolunun açılması ve bisiklet yolu için yapılan çalışmaların kısa sürede tamamlanması beklenirken, hayata geçirilerek projenin yayaların güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlayacak.

Başkan Doğan, çalışmaları inceledi

Araç ve yaya trafiğinin karışıklığını önlemek ve görsel bir estetik kazandırılması adına önemli bir çalışmanın yapıldığı Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan incelemelerde bulundu. Başkan Halit Doğan'ın beraberinde AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Taner Özden de bulundu. - SAMSUN

Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı
Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı
Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı
Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı
Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı
Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp 'Ben yakmadım' diyerek kaçtı
Nereden baksan garip! Alevlere teslim olan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı
Bakan Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu Samsunspor Başkanı Yıldırım: Sözlerim yanlış anlaşıldı, üzgünüm
Bakan Soylu'nun suç duyurusunda bulunduğu Samsunspor Başkanı Yıldırım: Sözlerim yanlış anlaşıldı, üzgünüm
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Filyasyon ekibinin bulunduğu araç alev aldı, 4 kişi ölümden döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Burak Sergen Seren Serengil
Spor Cyle Larin Gökhan Gönül Aykut Kocaman Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ali Fuat Başgil Köprüsü trafiğe kapatıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 17:34:51. #1.15#

title