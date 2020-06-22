Ali Ercan ve babasının boğulduğu bölgede denize girmek yasakmış ADANA'nın Karataş ilçesi sahilinde Babalar Günü'nde oğlu Ali Ercan Kayağit (12) ile boğularak hayatını kaybeden Habip Karayiğit'in (40), denizde yasak bölgede suya girdikleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde, Karataş sahilinde meydana geldi. Babalar Günü'nde, babası Habip Karayiğit ile serinlemek için denize giren Ali Ercan Karayiğit, suyun derinleşmesiyle çırpınmaya başladı. Karayiğit, oğlunu kurtarmaya çalıştı ancak başaramadı. Denizde çırpınan baba ve oğlunu gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Habip Karayiğit, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından sudan çıkarılırken, Ali Ercan Karayiğit de denizde kayboldu. Sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürülen Habip Karayiğit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Karayiğit'in cansız bedeni, otopsi için morga götürülürken, Ali Ercan'ı bulmak için ekipler, gece saatlerine kadar arama yaptı ancak sonuç alınamadı. Bugün sabah saatlerinde yeniden arama çalışmasına başlayan ekipler, minik Ali Ercan'ın cesedine ulaştı. Çocuğun cansız bedeni, denizden çıkarılıp, limana getirildi. Buradaki incelemenin ardından Ali Ercan Karayiğit'in cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

'BU ALANDA DENİZE GİRMEK TEHLİKELİ VE YASAKTIR'Baba Habip Karayiğit ve oğlu Ali Ercan Karayiğit'in hayatını kaybettiği ve 'Orman Plajı' olarak bilinen bölgede daha önceki yıllarda da boğulma vakalarının yaşandığı bundan dolayı söz konusu bölgede denize girmenin yasaklandığı öğrenildi. Ayrıca bölgede denizin çok dalgalı ve ani derinleşen alanlar olması nedeniyle yasak kapsamına alındığı belirtildi. Baba ve oğlunun denize girdiği noktanın yaklaşık 15 metre ilerisinde Karataş Belediyesi'nin bu yasakla ilgili hem Türkçe hem de Arapça uyarı tabelası astığı görüldü. Bölgede denize girmek yasak olmasına ve boğulma vakalarına rağmen birçok kişinin yüzmeye devam ettiği görüldü.- Karataşadana

Kaynak: DHA