Ali Erbaş: Yeni kuşak özgürlüğüne daha düşkün, şeffaflık istiyor

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, kadın gençlik koordinatörlerine seslenerek "Yeni kuşak, özgürlüğüne daha düşkün ve hayatına müdahaleden hoşlanmıyor. Bu kuşak şeffaflık istiyor, kendilerinin de iştirak edebileceği diyalog arzuluyor" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Gençlik Koordinatörleri Eğitim Semineri'ne video konferans sistemi ile katılarak, kadın gençlik koordinatörlerine seslendi. Erbaş, teknoloji ve iletişimin her yeri kuşattığını, insanların derin bir yalnızlık içinde yaşadığını belirterek, "Bu manada insanlığa aradığı değerleri, huzurun yolunu sizler göstereceksiniz inşallah. Daha güzel bir dünyanın kuruluşuna sizler öncülük edeceksiniz. Her şey sizlerin gayretleriyle inşallah daha güzel olacaktır. Unutmayın ki; sizin işaret edeceğiniz ufuk, ortaya koyacağınız samimiyet ve gençlerimize aktaracağınız İslami değerler, geleceği şekillendirecektir. Zira gelecek, gençlerin elindedir. Gençler, bir ülkenin en büyük zenginliği ve imkanıdır" dedi.

Erbaş ayrıca gençlere daha fazla ulaşılmasını isteyerek, "Gençler bize gelsin diye beklemeyelim, biz gençlere gidelim. Daha fazla gencimize ulaşalım" ifadelerini kullandı.

Demirören Haber Ajansı - Güncel