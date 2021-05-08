Ali Erbaş: Yatsı ezanının ardından minarelerimizden tekbirler ve dualar yükselecek
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Ali Erbaş: Yatsı ezanının ardından minarelerimizden tekbirler ve dualar yükselecek

Ali Erbaş: Yatsı ezanının ardından minarelerimizden tekbirler ve dualar yükselecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu gece yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini belirtti.

DİYANET İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, bu gece yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini belirtti.

Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı yazılı açıklamada, bu akşam yatsı ezanının ardından camilerin minarelerinden salavatların, tekbirlerin okunup duaların edileceğini belirterek, vatandaşları tekbirlere, salavatlara ve dualara evlerinden eşlik etmeye davet etti. Erbaş, "Bin aydan hayırlı olan Kadir Gecesi münasebetiyle bu akşam yatsı ezanlarının ardından tüm minarelerimizden tekbirler, salavatlar ve dualar yükselecektir. Milletimizi evlerinden tekbirler ve salavatlara eşlik etmeye ve dualara 'amin' demeye davet ediyorum" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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