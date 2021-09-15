Ali Erbaş: "Nimetlerin başında akıl ve vahiy gelmektedir"
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca tertip edilen "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım...
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi
Kur'an-ı Kerim tilaveti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca tertip edilen "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım programında konuştu. (1)