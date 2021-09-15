Ali Erbaş: 'Nimetlerin başında akıl ve vahiy gelmektedir' - Haberler
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Ali Erbaş: "Nimetlerin başında akıl ve vahiy gelmektedir"

AA - Haberler | Güncel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi Kur'an-ı Kerim tilaveti Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca tertip edilen "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım...

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın toplantının yapılacağı salona gelmesi

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca tertip edilen "Hayat Rehberi Kur'an-Konulu Tefsir" adlı eserin tanıtım programında konuştu. (1)

Ali Erbaş: Nimetlerin başında akıl ve vahiy gelmektedir

Ali Erbaş: Nimetlerin başında akıl ve vahiy gelmektedir

Ali Erbaş: Nimetlerin başında akıl ve vahiy gelmektedir

Ali Erbaş:
AA - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ali Erbaş: 'Nimetlerin başında akıl ve vahiy gelmektedir' - Haberler
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