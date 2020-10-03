Ali Erbaş kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş Kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın kitapları neler?
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Ali Erbaş kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş Kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın kitapları neler?

03.10.2020 18:35 | Son Güncelleme: 03.10.2020 18:51
Ali Erbaş kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş Kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın kitapları neler?

Diyanet Başkanı Ali Erbaş sivri açıklamaları ve gündeme dair ilginç yorumlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Peki, Ali Erbaş Kimdir? 18. Diyanet Başkanı Ali Erbaş kimdir?

18. Diyanet Başkanı Ali Erbaş yine ilginç açıklamalarıyşa gündemde. Aldığı kararlar ve söyledikleriyle sürekli sosyal medyada dikkat çeken ALi Erbaş kimdir, Ali Erbaş aslen nerelidir?

Ali Erbaş kimdir? Diyanet Başkanı Ali Erbaş Kimdir? Diyanet Başakanı Ali Erbaş'ın kitapları neler?

ALİ ERBAŞ KİMDİR?

1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'te ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. 1998'de doçent unvanını almıştır. 1997 yılından 2002 yılına kadar Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Burada çalışırken, 2004 yılında profesör unvanını almıştır. 2006-2011 yılları arasında ise iki dönem olmak üzere dekanlık görevini üstlenmiştir. Kendisi ayrıca ''Fetullahçı Terör Örgütü'' ile ilişkili olan KADİP/Kültürlerarası Diyalog Platformu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Bununla beraber ''FETÖ'' davaları kapsamında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin toplantılarına da katılmıştır.

ALİ ERBAŞ'IN DİYANET İŞLERİNDEKİ KARİYERİ

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanmış ve 6 yıl bu görevi yürütmüştür. 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştır.

12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.

ALİ ERBAŞ'IN KİTAPALARI

Hırıstiyanlıkta ibadet

Kur'an'daki Tekrarlar ve Hikmetleri

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