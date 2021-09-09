Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ali Erbaş biyografisi!

Türk akademisyen ve Diyanet İşleri Başkanı olan ve zaman zaman açıklamalarıyla gündemdeki yerini alan Ali Erbaş'ın hayatı merak edildi. Peki, Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ali Erbaş mesleği nedir? Ali Erbaş hayatı ve biyografisi nedir?

12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babasıdır. Peki, Ali Erbaş kimdir? Ali Erbaş kaç yaşında, nereli? Ali Erbaş mesleği nedir? Ali Erbaş hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ALİ ERBAŞ KİMDİR?

Ali Erbaş (d. 1961; Kabadüz, Ordu), Türk akademisyen ve Diyanet İşleri Başkanı.

1980'de Sakarya İmam-Hatip Lisesi'nden, 1984'te ise Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun olmuştur. 1987'de Tefsir Anabilim Dalında "Kur'an'daki Tekrarlar" isimli teziyle Yüksek Lisansını, 1993'te ise Dinler Tarihi Anabilim Dalında "İlâhî Dinlerde Melek İnancı" isimli teziyle doktorasını tamamlamıştır. 1998'de doçent unvanını almıştır. 1997 yılından 2002 yılına kadar Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde dekan yardımcılığı görevini yürütmüştür. Burada çalışırken, 2004 yılında profesör unvanını almıştır. 2006-2011 yılları arasında ise iki dönem olmak üzere dekanlık görevini üstlenmiştir. Kendisi ayrıca ''Fetullahçı Terör Örgütü'' ile ilişkili olan KADİP/Kültürlerarası Diyalog Platformu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır. Bununla beraber ''FETÖ'' davaları kapsamında kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'nin toplantılarına da katılmıştır. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI

2011 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne atanmış ve 6 yıl bu görevi yürütmüştür. 17 Eylül 2017 tarihinde Diyanet İşleri Başkanı olarak atanmıştır.

12 kitabı, çok sayıda makalesi ve yurt içinde ve yurt dışında sunduğu pek çok sempozyum bildirisi ve konferansı bulunan Prof. Dr. Ali Erbaş, evli ve 4 çocuk babasıdır.