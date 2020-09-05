Ali Erbaş: Kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Ali Erbaş: Kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmit'te eşi tarafından öldürülen din görevlisi Özlem Gön Güneş olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür; İslam'la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır" dedi.

Ali Erbaş: Kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür
05.09.2020 21:27 | Son Güncelleme: 05.09.2020 21:30

DİYANET İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmit'te eşi tarafından öldürülen din görevlisi Özlem Gön Güneş olayına ilişkin yaptığı açıklamada, "Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür; İslam'la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır" dedi. 

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İzmit'te eşi tarafından öldürülen din görevlisi vaize Özlem Gön Güneş olayına ilişkin Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Erbaş, "İzmit'te cani bir şekilde hayatına son verilen din görevlimiz vaize Özlem Gön Güneş'in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Vefat eden kardeşimize ve kendisi gibi şiddete maruz kalan, cinayete kurban giden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kadın ve erkek arasındaki hukuki ve ahlaki ilişkinin merkezine adalet, saygı, merhamet ve muhabbet kavramlarını yerleştiren Peygamberimizin ümmeti olan bizler için kadının canı, onuru ve hakları dokunulmazdır. Her ne sebeple olursa olsun bir kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür; İslam'la ve insanlıkla asla bağdaşmayan büyük bir günahtır. Bir daha bu tür acı olayların yaşanmaması için herkesi şiddete karşı bilinçli bir mücadeleye, varlığa saygı ve sağduyu temelinde bir merhamet seferberliğine davet ediyorum." ifadelerini kullandı. 

 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Sultan Alparslan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Demet Akalın Nilperi Şahinkaya
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Eddie Newton Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kaza Ankara Sakarya Otomobil
Şu an buradasınız: Ali Erbaş: Kadının şiddete maruz bırakılması ve canına kıyılması zulümdür - İzmit
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.9.2020 21:31:28. #1.14#
title