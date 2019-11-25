Ali Erbaş: "İnsan, tarihin her döneminde farklı hayat biçimleri geliştirmiş ve muhtelif kültürler...
6. Din Şurası katılımcılarından görüntü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona gelmesi, selamlaşması Kuran tilaveti Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.
25.11.2019 12:33 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:39
6. Din Şurası katılımcılarından görüntü
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın salona gelmesi, selamlaşması
Kuran tilaveti
Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu. (1)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ali Erbaş: "İnsan, tarihin her döneminde farklı hayat biçimleri geliştirmiş ve muhtelif kültürler...