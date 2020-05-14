Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusuna 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı
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Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusuna 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı

ANKARA Barosu'nun, cuma hutbesindeki sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçunu işlediği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuyla ilgili 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı verildi.

Ali Erbaş hakkındaki suç duyurusuna 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı
14.05.2020 17:19 | Son Güncelleme: 14.05.2020 17:19

ANKARA Barosu'nun, cuma hutbesindeki sözleri nedeniyle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçunu işlediği gerekçesiyle yaptığı suç duyurusuyla ilgili 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı verildi. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu'nun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında yaptığı suç duyurusu üzerine başlattığı incelemeyi tamamladı. Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Erbaş'ın sözlerinde suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle 'soruşturmaya yer olmadığı' kararı verildi. Kararda, hutbede İslam'ın helal ve haram kıldığı konulara dikkat çekildiği, bu noktada gerekli uyarıların yapıldığı belirtilerek, "İncelenen ve izlenen hutbe içeriğinde genel olarak İslam dininin helal ve haram saydığı şeylerden, bunların helal ve haram sayılmasının sebeplerinden, Ramazan ayı ve orucun faziletlerinde bahsedildiği, İslam dininin korunmasını zaruri gördüğü 5 temel esas 'canını korumak, aklını korumak, dinini korumak, malını korumak, neslini korumak' kapsamında neslin ve sağlığın korunması üzerinde durulduğu, bu konuyla ilgili İslam'ın bazı emir ve yasaklarından söz edildiği, bu emir ve yasakların tüm insanların menfaatine olduğu belirtildiği, bu yönüyle hutbede tüm insanlığa da hitap edildiği görülmüştür" denildi. 

'KABULÜ MÜMKÜN DEĞİL'Kararda, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kuruluş ve görevleri hakkındaki ilgili yasa ve mevzuat da hatırlatılarak, "Ali Erbaş'ın Cuma hutbesinde emir ve yasaklarından bahsetmesi, kanunun emir ve görevinin gereği olması nedeniyle, bunun tersi davranması beklenemez. Bu mahiyetteki telkin ve tavsiyelerin ise kanunların suç saydığı 'nefret ve ayrımcılık', 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarını oluşturmasının kabulü mümkün değildir" değerlendirmesi yapıldı.

Savcı, şikayetçinin iddialarının soyut ve genel nitelikte olduğunun da değerlendirildiğini belirterek, Ali Erbaş hakkında soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar verildiğini belirtti.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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