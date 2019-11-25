Ali Erbaş: "Din İşleri Yüksek Kurulumuz ulusal ve uluslararası düzeyde güncel meseleleri ele alarak...
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Ali Erbaş: "Din İşleri Yüksek Kurulumuz ulusal ve uluslararası düzeyde güncel meseleleri ele alarak...

6. Din Şurası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Salondan dinleyici detayları ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.

25.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:17
Ali Erbaş:

6. Din Şurası

Diyanet İşleri Başkanı 'ın konuşması

Salondan dinleyici detayları ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu. (3)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Ali Erbaş: "Din İşleri Yüksek Kurulumuz ulusal ve uluslararası düzeyde güncel meseleleri ele alarak...
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