Ali Erbaş: "Din İşleri Yüksek Kurulumuz ulusal ve uluslararası düzeyde güncel meseleleri ele alarak...
6. Din Şurası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Salondan dinleyici detayları ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.
25.11.2019 12:11 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:17
6. Din Şurası
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
Salondan dinleyici detayları ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu. (3)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ali Erbaş: "Din İşleri Yüksek Kurulumuz ulusal ve uluslararası düzeyde güncel meseleleri ele alarak...