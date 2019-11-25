Ali Erbaş: "Dikkat edilmesi gereken en önemli husus; sabite ve değişkenler arasındaki hassas...
6. Din Şurası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.
25.11.2019 12:28 | Son Güncelleme: 25.11.2019 12:32
6. Din Şurası
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması
ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: Ali Erbaş: "Dikkat edilmesi gereken en önemli husus; sabite ve değişkenler arasındaki hassas...