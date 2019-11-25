Ali Erbaş: "Amacımız; bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak,...
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Ali Erbaş: "Amacımız; bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak,...

6. Din Şurası Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması Salonda dinleyici detayları Programın sona ermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu.

25.11.2019 13:34 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:38
Ali Erbaş:

6. Din Şurası

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın konuşması

Salonda dinleyici detayları

Programın sona ermesi ANKARA - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Sosyokültürel Değişim ve Diyanet Hizmetleri" konulu 6. Din Şurası'nın açılışında konuştu. (7)

Kaynak: AA

Haber Videosu: Ali Erbaş: "Amacımız; bütün faaliyet alanlarımızın her birinde en ideal şekilde hizmet sunmak,...
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