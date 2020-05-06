Ali Düşmez TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi
06.05.2020 19:10 | Son Güncelleme: 06.05.2020 19:10
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nda görev değişimi yaşandı. TFF Yönetim Kurulu'nun yaptığı toplantıda alınan karar sonrası Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA