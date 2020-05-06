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Ali Düşmez, TFF Başkan Vekili oldu

Ali Düşmez, TFF Başkan Vekili oldu
06.05.2020 17:18 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:18

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu bugün yaptığı toplantıda yeni bir görevlendirmede bulundu. Yönetim kurulunun aldığı karar sonrasında yönetim ve icra kurulu üyesi Ali Düşmez, TFF Başkan Vekilliği görevine getirildi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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