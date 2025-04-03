İlk 'boykot' anketinde Özgür Özel'e soğuk duş! Çıkan sonuçlar dikkat çekici

İlk "boykot" anketinde Özgür Özel'e soğuk duş
Bahçeli'den boykot çağrılarına ilk tepki: Bedeli ödetilecek

Bahçeli açtı ağzını yumdu gözünü: Bedeli ödetilecek
Gözaltına alınan Cem Yiğit Üzümoğlu ve 10 kişi hakkında karar verildi

Boykot soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi için karar verildi
CHP lideri Özel: Her hafta sonu İmamoğlu'na özgürlük mitingi yapacağız

CHP'den yeni karar: Her hafta sonu bunu yapacağız

Ali Dinçer kimdir? "İşte boykot edilecek mallar" listesi yapan Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer kimdir?

Ali Dinçer kimdir?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 40 sanatçıyı hedef göstererek hakaret etti. Dinçer'in "İşte boykot edilecek mallar" paylaşımı kısa sürede gündem oldu. "İşte boykot edilecek mallar" listesi yapan Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer kimdir?

Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in boykota destek veren sanatçıların fotoğrafını paylaşarak "İşte boykot edilecek mallar" başlığını atması gündem oldu. Peki, Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in boykota destek veren sanatçıların fotoğrafını paylaşarak "İşte boykot edilecek mallar" başlığını atması dava konusu oldu.

ÇİNE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ ALİ DİNÇER KİMDİR?

Ali Dinçer, Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürüdür.

Aydın'ın Çine ilçesinde görev yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Türkiye genelinde başlayan ve ünlülerden de destek gören tüketim boykotu paylaşımlarını eleştiren Dinçer, 40 sanatçıyı hedef göstererek, "İşte boykot edilecek mallar" paylaşımında bulundu.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.