Ali Dinçer kimdir? 'İşte boykot edilecek mallar' listesi yapan Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer kimdir?

Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in boykota destek veren sanatçıların fotoğrafını paylaşarak "İşte boykot edilecek mallar" başlığını atması gündem oldu. Peki, Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in boykota destek veren sanatçıların fotoğrafını paylaşarak "İşte boykot edilecek mallar" başlığını atması dava konusu oldu.

ÇİNE GENÇLİK VE SPOR İLÇE MÜDÜRÜ ALİ DİNÇER KİMDİR?

Ali Dinçer, Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürüdür.

Aydın'ın Çine ilçesinde görev yapan Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündem oldu. Türkiye genelinde başlayan ve ünlülerden de destek gören tüketim boykotu paylaşımlarını eleştiren Dinçer, 40 sanatçıyı hedef göstererek, "İşte boykot edilecek mallar" paylaşımında bulundu.