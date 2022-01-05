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Ali dedenin azmi takdir topluyor

Ali dedenin azmi takdir topluyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Burhaniye ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yürümekte zorluk çeken Ali Türköz, koltuk değnekleriyle her gün beş vakit camiye geliyor.

Burhaniye ilçesinde, geçirdiği rahatsızlık sebebiyle yürümekte zorluk çeken Ali Türköz, koltuk değnekleriyle her gün beş vakit camiye geliyor. 1975 yılında Yunanistan'dan ana vatana göç eden Ali dede, yurt dışından geldiği için camilerin kıymetini daha iyi bildiğini söyledi.

Ören Mahallesinde oturan 2 çocuk ve 2 torun sahibi 74 yaşındaki Ali Türköz, gayreti ile takdir topluyor. Yürümekte zorlanan Ali dede, caminin önüne kadar araba kullanırken, koltuk değnekleri ile camiye geliyor. Camide müezzinlik de yapan Ali Türköz, cemaatle namaz kılmanın faziletinin fazla olduğunu söyledi. 1975 yılında Batı Trakya'nın Gümülcine şehrinden ana vatan Türkiye'ye göç ettiğini anlatan Ali dede, "Her zaman namazı cemaatle kılmaya gayret ediyorum. Birkaç yıldır bacaklarımda sıkıntı var. Onun için yürümekte zorluk çekiyorum. Cami önüne kadar araba ile gelip, cami girişinde de koltuk değneği kullanıyorum. Yunanistan'da doğup büyüdüğüm için, caminin kıymetini daha iyi biliyorum. Keşke camilerimiz her zaman insanlarla dolsa" dedi. - BALIKESİR

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