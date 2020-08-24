Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası, Kayseri'de başladı Hava sporlarında Türkiye'deki sayılı merkezler arasında gösterilen Kayseri'nin Talas ilçesindeki 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası başladı.

Hava sporlarında Türkiye'deki sayılı merkezler arasında gösterilen Kayseri'nin Talas ilçesindeki 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda düzenlenen Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası başladı.

Organizasyonun teknik danışmanı Semih Sayır, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yarışmaların bir bölümünün iptal edildiğini, Kayseri'deki yarışmanın birçok kurumun çabasıyla düzenlendiğini söyledi.

Salgın sürecinde özel önlemler alındığını, maske ve mesafeye dikkat edildiğini belirten Sayır, yarışmanın sporun normalleşmesi açısından önemli olduğunu ifade etti.

Sayır, İran ve Rusya'dan gelen yabancı sporcularla 80 kişinin şampiyonaya katıldığını, başarılı olan Türk sporcuların milli takım kadrosunu oluşturacağını kaydetti.

Şampiyonanın 29 Ağustos'ta sona ereceğini aktaran Sayır, dereceye giderlerin ödüllendirileceğini dile getirdi.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Üyesi Tecelli Aydın ise federasyondan 15 kişinin yarışmada görev alacağını vurgulayarak, Talas Belediyesine yarışmaya katkılarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA