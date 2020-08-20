Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası, 24-29 Ağustos'ta yapılacak Hava sporlarında sayılı merkezler arasında gösterilen Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı, 24-29 Ağustos'ta Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Hava sporlarında sayılı merkezler arasında gösterilen Kayseri'nin Talas ilçesindeki Ali Dağı, 24-29 Ağustos'ta Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.

Talas Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ali Dağı'nda kendi ismiyle ilk kez Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası düzenlenecek.

Şehir merkezine yakınlığı, uçuş bakımından en uygun termiğin bulunması, kalkış pistinin uygunluğu ve eşsiz manzarası gibi birçok özelliği barındıran, üç tepeden oluşan yaklaşık 2 bin rakımlı Ali Dağı'nda markalaşma yolunda önemli bir adım atıldı.

Yıllardır yamaç paraşütü, yelken kanat gibi hava sporlarında ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan Ali Dağı'nda kendi ismiyle yapılacak Ali Dağı Yamaç Paraşütü Türkiye Mesafe Şampiyonası, 24-29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Daha önce yurt içi ve yurt dışından çok sayıda yamaç paraşütü pilotuna ev sahipliği yapan Ali Dağı'ndaki yarışmaya 6'sı kadın 63 sporcu kayıt yaptırdı.

Ali Dağı'nda 6 gün sürecek ve Kayseri semalarında yine renk cümbüşü oluşturacak şampiyonaya önceki yıllardan farklı olarak bu sene yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle izleyici kabul edilmeyecek.

Kaynak: AA