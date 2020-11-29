Ali Dağı Sosyal Tesisi gün sayıyor

Talas Belediyesi Ali Dağı 360 Sosyal Tesisinin yapımı tüm hızıyla sürüyor.

Talas Belediyesi Ali Dağı 360 Sosyal Tesisinin yapımı tüm hızıyla sürüyor. Ali Dağı'nı bambaşka bir kimliğe büründürecek olan tesisin inşaatında incelemeler yapan Başkan Yalçın, Talas'a hem çok şık bir sosyal tesis hem de 20 bin metrekare yeşil alan kazandıracaklarını söyledi.

360 yürüyüş parkurunun başlangıç noktasında, paraşüt iniş alanının bir benzerinin hayata geçirildiği projeyle, Ali Dağı çevresinde yürüyüş ve bisiklet sporu yapanların dinlenip çay kahve içebilecekleri mekanlar oluşturuluyor. Ali Dağı'nın doğal dokusuna ve siluetine uygun şekilde inşa edilen sosyal tesis, farklı mimarisiyle dikkat çekiyor.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Ali Dağı'nın kendileri için büyük önem arz ettiğini belirterek, tamamlanmak üzere olan projeyle burasını Kayseri'nin yeni cazibe merkezlerinden birisi haline getireceklerini söyledi.

Bir yandan füniküler hattı fizibilite çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Başkan Yalçın, bir yandan da Ali Dağı 360 yürüyüş yolu başlangıcında 20 bin metrekare yeşil alan üzerine kurulu sosyal ve sportif etkinliklere ev sahipliği yapacak mekanlar inşa ettiklerini kaydetti.

Son olarak da Talas'ın her şeyin en güzeline layık olduğuna vurgu yapan Başkan Yalçın, "Talaslı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini tamamladı.

Yürüyüş sporunun gözde merkezi Ali Dağı'nın cazibesini daha da artıracak bu projede açık-kapalı alanlara sahip kafeterya ve sosyal tesis ile 20 bin metrekare çim alan bulunuyor. Bununla birlikte konulacak bir güvenlik noktası ile Ali Dağı'na araç giriş-çıkışları da kontrol altına alınacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı