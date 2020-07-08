Ali Dağı'nda mahsur kalan 8 genci AFAD kurtardı
Ali Dağı'nda etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
08.07.2020 21:57 | Son Güncelleme: 08.07.2020 22:02
Ali Dağı'nda etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle mahsur kalan 8 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, 17 ila 20 yaşlarındaki 8 genç Ali Dağı'ndaki paraşüt atlama pistine çıktı.
Bir süre sonra sağanak ve fırtınaya yakalanan gençler polis ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, gençleri bulundukları yerden kurtardı.
Gençlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA