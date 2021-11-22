Ali Dağı'nda 20 bin ağaç daha toprakla buluştu - Haberler
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Ali Dağı'nda 20 bin ağaç daha toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Ali Dağı'nda 20 bin ağaç daha toprakla buluştu

Talas Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma seferberliği hız kesmeden devam ediyor.

TALAS, KAYSERİ (İHA) - Talas Belediyesi tarafından başlatılan ağaçlandırma seferberliği hız kesmeden devam ediyor. İlkbaharla birlikte başlayan ağaç dikim çalışmalarına ivme kazandıran Talas Belediyesi, kış mevsimi öncesi Ali Dağı'nda 20 bin ağacı daha toprakla buluşturdu.

24 türde ağacın dikildiği çalışmalar kapsamında Ali Dağı'nda ağaçsız alan bırakılmaması hedefleniyor. Son iki haftada Ali Dağı'nda çam ağacından iğde, meşe, alıç ve dağ armuduna, dişbudak ve sabin ardıcından adaçayı, dağ otu, at kestanesi, akçaağaç ve Amerikan sumağına kadar pek çok türde ağaç Ali Dağı'nda toprakla buluşturuldu. Çalışmalar kapsamında ayrıca 11 çeşit de meyve ağacı dikildi. 2021 yılı içerisinde toplam 80 bin ağaç dikiminin gerçekleştirildiği Talas'ta yıl sonuna kadar toplam 100 bin ağaç dikilmesi hedefleniyor.

Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, daha yeşil bir Talas için canla başla mücadele verdiklerine dikkat çekerek, "Başta Ali Dağı olmak üzere ilçemizin hem kırsalına hem de merkezine ağaç dikmeye devam ediyoruz. İlkbaharla birlikte başlattığımız çalışmalar, havaların da iyi gitmesiyle birlikte halen devam ediyor. Yani yaz demeden kış demeden ağaç dikmeye devam edeceğiz. Yıl sonuna kadar toplam 100 bin ağacı toprakla buluşturmuş olacağız" dedi. - KAYSERİ

Ali Dağı'nda 20 bin ağaç daha toprakla buluştu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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