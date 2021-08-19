Ali Dağı'nda 12. yamaç paraşütü heyecanı
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Ali Dağı'nda 12. yamaç paraşütü heyecanı

Ali Dağı'nda 12. yamaç paraşütü heyecanı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Talas Belediyesi tarafından Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması 24 Ağustos Salı günü başlıyor.

Talas Belediyesi tarafından Hava Sporları Federasyonu ile birlikte düzenlenen 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışması 24 Ağustos Salı günü başlıyor.

Türkiye'nin hava sporlarına en uygun ortamlarından birisi olan Ali Dağı'nın zirvesinde 24-29 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. Ali Dağı Yamaç Paraşütü Mesafe Şampiyonası'nda hazırlıklar tamamlandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, geçen yıl da şampiyonaya ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Bu yıl da yine Ali Dağı'nın zirvesinde yamaç paraşütü şampiyonası heyecanını yaşayacağız. Yine pandemi tedbirlerinin üst seviyede olduğu yarışmayla hem Talas, hem Kayseri, hem de ülkemiz uluslararası alanda isminden söz ettirmeye devam edecek. Geçen yıl biz, İsviçre'de düzenlenen dünya şampiyonasından daha üst düzeyde pandemi tedbiri almıştık. Bu sene de yine pandemi tedbirlerini alarak şampiyonanın sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını amaçlıyoruz. Bu vesileyle yurtiçi ve yurt dışından katılan bütün sporculara başarılar diliyorum" dedi.

Başta Ali Dağı olmak üzere Kayseri semalarında renk cümbüşünün oluşacağı yarışmaya katılımın yoğun olması bekleniyor. - KAYSERİ

Ali Dağı'nda 12. yamaç paraşütü heyecanı
Ali Dağı'nda 12. yamaç paraşütü heyecanı
Ali Dağı'nda 12. yamaç paraşütü heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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