Ali Çetin: "Keşke elimizde olsaydı da takımı sahadan çekebilseydik"
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Ali Çetin: "Keşke elimizde olsaydı da takımı sahadan çekebilseydik"

Ali Çetin: 'Keşke elimizde olsaydı da takımı sahadan çekebilseydik'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 4-1 Galatasaray yenilgisinin ardından mağdur olduklarını ve ellerinde olsa takımı sahadan çıkaracaklarını belirterek, "Madem biz burada haksızlığa uğrayacaktık neden maça çıktık" dedi.

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, 4-1 Galatasaray yenilgisinin ardından mağdur olduklarını ve ellerinde olsa takımı sahadan çıkaracaklarını belirterek, "Madem biz burada haksızlığa uğrayacaktık neden maça çıktık" dedi.

Süper Lig'in 41. haftasında Denizlispor evinde ağırladığı Galatasaray'a 4-1 mağlup oldu. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin, pandemide Anadolu takımlarının çok etkilendiğini ve yeri geldiğinde ilk 11 oyuncularını bile çıkaramadıklarını ifade ederek, "Sezon başından beri seyrettiğimiz tiyatroyu bugünde seyrettik. Bu camianın sezon başından beri eğer bakarsanız en azından 15 puanı çalındı ve bunun 3 puanı da bugün. Bu ligde herhalde 4 tane penaltı bizim maçta verilmiştir. İşin özü eyvallah biz düştük. Tabii ki pandemide Anadolu kulüpleri diğer kulüplere karşı daha çok etkisinde kaldı. Belki zaman zaman ilk 11 çıkarmayacağımız kadro oldu. Futbolcu kardeşlerimizden sakat olan vardı. Ama inanın bu sezonun en çok mağdur olan kulübü biziz. Bir örneğini de bugün gördük. Hepsini Allah'a havale ediyoruz ve önceden gık dedik ceza yedik. Her şeyin bir sabrı var, biraz geç oldu ama yazıklar olsun diyoruz ve başka bir şey demiyoruz. Madem biz burada haksızlığa uğrayacaktık, neden maça çıktık. Keşke elimizde olsaydı ve takımı sahadan çekebilseydik. Bütün hepsini kamuoyunun takdirine bırakıyorum" diye konuştu.

(Eren Elyesa Polat - Fadıl Pişkin/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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