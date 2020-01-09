Ali Çetin: "Görüştüğümüz 6 futbolcudan 2-3 tanesini sonuçlandıracağız"

09.01.2020 13:57 | Son Güncelleme: 09.01.2020 14:02

Denizlispor Kulüp Başkanı Ali Çetin ara transfer dönemine ilişkin yaptığı açıklamada, "Ara dönemde transfer çok zor biliyorsunuz. Transfer yapmak için de transfer yapılmaz. Görüştüğümüz yaklaşık 6 futbolcu kardeşimiz var. Bunlardan 2-3 tanesini sonuçlandıracağız" dedi.



Başkan Çetin, 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile kentte görev yapan yerel ve ulusal medya mensupları ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıda gazetecilerin soruları üzerine transfere ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Çetin, transfere önem verdiklerini ifade etti. Yapacakları transferlerin devre arası kampa yetişemeyeceğini belirten Başkan Çetin, "Ara dönemde transfer çok zor biliyorsunuz. Transfer yapmak için de transfer yapılmaz. Görüştüğümüz yaklaşık 6 futbolcu kardeşimiz var. Bunlardan 2-3 tanesini sonuçlandıracağız. Her ne kadar zaman zaman dörde ihtiyaç olduğunun farkına varsak bile bizim bütçemize göre hesap yapmamız lazım. Tabi bu başarıyla da endeksli. Onun için ya 2 ya da 3 tane şu anda net. Sıcak görüştüğü futbol şubenin arkadaşlar var ama imza atılmadan biliyorsunuz... Geçen sene de aynı şekilde yaptık. İmza atılmadan bu işi açığa çıkarmanın bir anlamı yok. Ondan sonra da farklı yollara gidiyor, farklı şekilde algılanıyor ya da pazarlık bozuluyor diyelim. Onun için imza atmadıktan sonra da bunu açıklayamıyoruz ama kesinlikle minimum 2 tane transfer yapmamız lazım" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA