Ali Çankır; "CHP, af teklifine karşı değildir"
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Cumhuriyet Halk Partisi, Aydın, Politika

Ali Çankır; "CHP, af teklifine karşı değildir"

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Cumhuriyet Halk Partisi af teklifine yani kader mahkumlarının salıverilmesine karşı değildir" dedi.

14.04.2020 14:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:53
Ali Çankır;

AYDIN (İHA) – CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, "Cumhuriyet Halk Partisi af teklifine yani kader mahkumlarının salıverilmesine karşı değildir" dedi.

Gündemdeki tahliyelerle ilgili açıklama yapan CHP İl Başkanı Ali Çankır, "Sizlerin de bildiği üzere 'Af Teklifi' olarak bilinen 'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve Bazı Kanunlarda değişiklik yapılmasına dair düzenleme' TBMM'de AK Parti – MHP birlikteliği ile yasalaştı.

Bazı basın yayın organlarında, sosyal medyada partimizin bu af teklifine karşı olduğu, bu teklifi meclisten çıkartmamak için direndiği gibi yorumların ve söylemlerin yapıldığı görünmektedir.

Herkesin bilmesini isteriz ki Cumhuriyet Halk Partisi af teklifine yani kader mahkumlarının salıverilmesine karşı değildir. Aksine bu konuda partimiz tahliyeler noktasına adaleti, vicdanı, aklı ve mantığı savunmaktadır ve bu konuda hassasiyet göstermektedir. Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Cumhuriyet Halk Partisi halk için hakkın, adalet içinde hukukun yanındadır" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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