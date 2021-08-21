Ali Büyükkara kimdir? Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi!
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Ali Büyükkara kimdir? Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi!

Ali Büyükkara kimdir? Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi!
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Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Ali Büyükkara izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi! Ali Büyükkara kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Ali Büyükkara hakkında araştırmalar yapılıyor. Ali Büyükkara kimdir? Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi! Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

ALİ BÜYÜKKARA KİMDİR?

1967 yılında İstanbul-Fatih'te doğan Mehmet Ali Büyükkara, Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi'nden 1990'da mezun oldu. Yüksek lisansını aynı üniversitede 1993 yılında Hadis bilim dalında, doktorasını 1997 yılında Edinburgh Üniversitesi'nde mezhepler tarihi alanında tamamladı. Yurda dönüşünde göreve başladığı Çanakkale Onsekiz Mart Ü. İlahiyat Fakültesi'nde 2000 yılında doçent, 2006 yılında profesör oldu. Dekan yardımcılığı, Üniversite Senatörlüğü ve Temel İslam Bilimleri Bölüm Başkanlığı görevlerini yürüttü. 2009'da Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi, 2012'de ise İstanbul Şehir Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi kadrosuna katıldı. Fakülte'nin kurucuları arasında yer aldı ve dekanlığını üstlendi. 2020'de Marmara Ü. İlahiyat Fakültesi'ne döndü. Çalışmalarını klasik kelâm okullarının yanısıra Şiîlik, bugünkü Selefîlik, çağdaş İslami akımlar ve hareketler, din-siyaset ilişkileri konularında yoğunlaştıran Büyükkara'nın, alanında yerli ve yabancı dilde yaptığı çeşitli yayınları mevcuttur. Bunlar arasında İmamet Mücadelesi ve Haşimoğulları, Suudi Arabistan ve Vehhabilik, Kabe'nin İşgal Tarihi, Ehl-i Beyt ve Ehl-i Devlet, Çağdaş İslami Akımlar başlıklı kitap çalışmaları bulunmaktadır.

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Ali Büyükkara kimdir? Ali Büyükkara kaç yaşında, nereli? Ali Büyükkara hayatı ve biyografisi! - Haberler
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