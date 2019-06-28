"Ali Babacan ve Abdullah Gül yeni partiyi sonbaharda kuracak"

AK Parti'den ayrılarak yeni bir oluşum içine girmeyi hedefledikleri söylenen Ali Babacan ve Abdullah Gül'ün sonbaharda bir parti kuracağı öne sürüldü.

Reuters'a konuşan Babacan'ın danışmanlarından biri "Babacan ve Gül büyük bir ihtimalle sonbaharda parti kuracaklar." açıklamasında bulundu. Habere göre çalışmaların altı ay önce başladığı ancak yerel seçimlerde AK Parti'ye desteğin düşmesiyle beraber hızlandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle