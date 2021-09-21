ALİ BABACAN SALDIRIYA UĞRAYAN PARTİSİNİN ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ALİ BABACAN SALDIRIYA UĞRAYAN PARTİSİNİN ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taylan ERGÜN İSTANBUL DHADEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gece silahlı saldırıya uğrayan partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı Binası'nda incelemelerde bulundu.

ARNAVUTKÖY (DHA) - Taylan ERGÜN İSTANBUL DHA

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, gece silahlı saldırıya uğrayan partisinin Arnavutköy İlçe Başkanlığı Binası'nda incelemelerde bulundu. Babacan, inceleme sonrası yaptığı açıklamada olayla ilgili yürütülen soruşturmanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Silahlı saldırının gerçekleştirildiği Arnavutköy İlçe Başkanlığı Binası'nda incelemelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, binanın zemin katında yer alan esnafı da ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ardından bazın mensuplarına açıklama yapan Babacan, Bugün sabah saatlerinde İstanbul Arnavutköy ilçe başkanlığımızın da bulunduğu binaya silahlı bir saldırı gerçekleştirildi. Değerli ilçe başkanımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza tekrar geçmiş olsun diyorum. Bu sabah meydana gelen olayla ilgili hem emniyet hem de savcılık tarafında işleyen bir süreç var. Hep beraber bu sürecin işleyişini takip edeceğiz. Olayın tüm yönleri aydınlığa kavuşturulana kadar hukukçu arkadaşlarımız da sürecin takipçisi olacak. Bu olayın failleri kimdir, amaçları nedir, ne hedeflenmişti Süreci hep beraber yakından izleyeceğiz. Olay bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmadan önce bunun ötesinde bir açıklama yapmayı doğru bulmuyoruz dedi.

ALİ BABACAN SALDIRIYA UĞRAYAN PARTİSİNİN ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

ALİ BABACAN SALDIRIYA UĞRAYAN PARTİSİNİN ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

ALİ BABACAN SALDIRIYA UĞRAYAN PARTİSİNİN ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU

ALİ BABACAN SALDIRIYA UĞRAYAN PARTİSİNİN ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

Restoranda mide bulandıran görüntüler! Çamurlu ayakkabılarıyla bastıkları yere eti sürdüler

 Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İBB Başkanı İmamoğlu'nu kabul etti

 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi

4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasına 188 yıl hapis istemi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muhammed Ali Fatih Erbakan Joe Biden Binali Yıldırım
Magazin Cansu Dere Demet Akalın
Spor Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ziya Selçuk Memduh Büyükkılıç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: ALİ BABACAN SALDIRIYA UĞRAYAN PARTİSİNİN ARNAVUTKÖY İLÇE BAŞKANLIĞI'NDA İNCELEMELERDE BULUNDU - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 21:04:03. #1.12#