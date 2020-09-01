Ali Babacan sağlık durumu ne? Ali Babacan koronavirüs durumu nasıl? Ali Babacan yoğun bakımda mı? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğ
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Ali Babacan sağlık durumu ne? Ali Babacan koronavirüs durumu nasıl? Ali Babacan yoğun bakımda mı? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğlunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Üzücü haber sonrası Ali Babacan yoğun bakımda mı? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğlunun iyileşti mi? Ali Babacan sağlık durumu ne? Ali Babacan koronavirüs durumu nasıl konuları merak edildi.

Ali Babacan sağlık durumu ne? Ali Babacan koronavirüs durumu nasıl? Ali Babacan yoğun bakımda mı? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğ
01.09.2020 16:18 | Son Güncelleme: 01.09.2020 16:23

Koronavirüse yakalanan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bazı şikayetlerinin devam ettiğini belirterek tedavisine hastanede devam edileceğini duyurdu. Peki, Ali Babacan sağlık durumu ne? Ali Babacan koronavirüs durumu nasıl? Ali Babacan yoğun bakımda mı? DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğlunun iyileşti mi?

ALİ BABACAN SAĞLIK DURUMU NE?

Sosyal medya hesabından kendisinin ve ailesinin sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, eşinin ve oğlunun iyileştiğini belirtti. Babacan, ilaç tedavisi bitene kadar kendisininse hastanede olacağını söyledi.

ALİ BABACAN KORONAVİRÜS DURUMU NASIL?

Babacan, genel sağlık durumunun iyi olduğunu ancak bazı şikayetlerinin devam ettiğini ifade ederek tedavisine hastanede devam edileceğini söyledi.

Babacan paylaşımında, "Bugün COVID-19'la 8. günümüz. Çok şükür eşim Zeynep ve oğlumuz Emir iyileştiler. Evde kontrol ve karantina altındalar. Benim genel durumum iyi, ancak bazı şikayetlerim devam ediyor. Doktorumun tavsiyesine uyarak, ilaç tedavim bitene kadar yakın izlem amacıyla hastanede olacağım. Bir kez daha sizden COVID-19'u çok ciddiye almanızı, hastalıktan korunmak ve çevrenizdekileri korumak için azami özeni göstermenizi rica ediyorum. Büyük fedakarlıklar gösteren tüm sağlık çalışanlarımıza ve bize geçmiş olsun dileklerini ileten herkese tekrar teşekkür ediyorum" dedi.

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